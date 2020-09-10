В Минэнерго назвали крупнейшего производителя электроэнергии и запасы на зиму

КИЕВ. 10 сентября. УНН. С начала месяца атомные электростанции выработали 50,2% всей электроэнергии в стране. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.

ТЭЦ и ТЭС произвели 34,6% электроэнергии, ВИЭ ("зеленая") - 8,8%, ГЭС и ГАЭС - 5,8%.

Всего с начала месяца в Украине произведено электроэнергии 3,39 млрд кВт/ч. Это на 9,4% больше плана и на 2,5% больше, чем в прошлом году, рассказали в министерстве.

"На атомных станциях в работе 9 из 15 атомных энергоблоков, 6 блоков находятся в плановом ремонте", - информируют в министерстве.

В то же время, Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода.

В частности, запасы топлива составляют:

▪️ угля на складах - 2,96 млн тонн, что на 2 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (317,9%);

▪️ мазута - 46,4 тыс. тонн, что на 14,4 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (145,1%);

▪️ газа в подземных хранилищах - 26,1 млрд куб. метров, что составляет 138,4% против соответствующего периода прошлого года.

В Минэнерго также напомнили, что подготовка к осенне-зимнему сезону началась в конце июля. Руководительница ведомства Ольга Буславец отмечала, что Украина входит в сезон со стабильно высокими запасами топлива.