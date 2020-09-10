В Луганской области мужчина пытался совершить самоубийство, взорвав гранату

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Луганской области 65-летний мужчина путем подрыва гранаты пытался покончить жизнь самоубийством, в результате чего полностью сгорела хозяйственная постройка, а сам мужчина был госпитализирован в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Луганской области.

"Вчера, 9 сентября, утром, в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома по ул. Широкая села Победа произошел взрыв, в результате которого загорелась хозяйственная постройка. Проведенными неотложными следственно-оперативными действиями было установлено, что в хозяйственной постройке взорвалась граната РГН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва 65-летний хозяин получил осколочные ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в местную больницу. Хозяйственная постройка сгорела дотла.

"Предварительно полицейскими установлено, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством путем подрыва гранаты. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, а также еще одна граната "Ф-1", - рассказали в полиции.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 15, ст. 115 УК Украины и ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Проводится проверка по установлению причины, которая привела к попытке самоубийства и выяснение обстоятельств о том, откуда у хозяина появились взрывоопасные предметы.

Напомним, в Днепре задержали мужчину, причастного к взрыву гранаты, в результате которого ранены два человека.