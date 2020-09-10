СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя - его соратники говорят, что это преувеличение

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Немецкое издание Der Spiegel и российское The Insider написали, что Навальному стало лучше — он может говорить и помнит день отравления. Соратники политика заявили, что журналисты преувеличивают, пишет УНН со ссылкой в частности на его пресс-секретаря Киру Ярмыш.

The Insider и Der Spiegel сообщили об улучшении состояния Алексея Навального.

Der Spiegel написал, что российский политик снова может говорить и, вероятно, может помнить, что происходило до того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. The Insider пишет, что Навальному удалось вспомнить события, которые предшествовали ухудшению его самочувствия. Про восстановление речи издание не упоминает, но сообщает, что состояние Навального “лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации”, и что политик “полностью пришел в себя” после выведения из искусственной комы 7 сентября. Тогда врачи сообщали лишь, что он начал реагировать на обращения окружающих.

Психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться как минимум на 90%, пишет The Insider со ссылкой на мнение врачей, но в статье Der Spiegel таких данных нет. The Insider отмечает, что политик восстанавливается гораздо быстрее и легче, чем другие жертвы отравления ядом из группы “Новичок” — Сергей Скрипаль и Емельян Гебрев. По информации издания, врачи уже разрешили пускать к Навальному не только жену, но и других посетителей, отметим, что этих данных у Der Spiegel тоже нет, издание лишь пишет, что по мере улучшения самочувствия стоит ожидать, что Навальный сможет принимать больше посетителей.

По данным Der Spiegel, берлинская полиция усилила охрану Навального (в самой полиции российским федеральным СМИ заявили, что не знают источника этой информации). Это было сделано после улучшения самочувствия политика: правоохранительные органы опасаются повторных покушений на него, пишет Der Spiegel.

Соратники Навального заявили о фактических ошибках в статье Der Spiegel. “Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок”, — заявил изданию Meduza глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков. Похожее заявление сделала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. “В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей”, — написала Ярмыш в Twitter.