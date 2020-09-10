Венедиктова назначила себе нового заместителя

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сегодня представила нового заместителя Генпрокурора - Максима Якубовского. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

"В четверг, 10 сентября 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса Генерального прокурора заместителя генпрокурора - Максима Якубовского", - говорится в сообщении.

Ирина Венедиктова поздравила новоназначенного заместителя. "Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", - указала Венедиктова.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что Максим Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году. В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур. Работал в Главной военной прокуратуре ГПУ, был заместителем Главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины. В 2014-2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции. С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.

Напомним, Венедиктова обсудила с международными партнерами реформу прокуратуры.