Миграционная служба на Донбассе помогала с легализацией боевиков - СБУ

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Чиновники Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области были привлечены к каналу по легализации боевиков террористической организации "ДНР". Об этом заявили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.

"Контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили противоправные действия должностных лиц Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области по легализации боевиков террористической организации "ДНР". В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, сотрудники СБУ задокументировали незаконную деятельность сотрудников трех территориальных сервисных центров и одного из райотделов Главного управления ГМС Украины", - говорится в сообщении.

Контрразведчики и следователи СБУ, как указано, установили, что "должностные лица госслужбы оформляли документы украинского образца, в частности загранпаспорта, жителям временно оккупированных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры и без личного присутствия гражданина". "Задокументировано, что среди "клиентов" были чиновники оккупационной администрации и боевики террористической "ДНР", которые никогда не пересекали линию разграничения", - добавили в спецслужбе.

"Во время проведения обысков в офисных помещениях сервисных центров и миграционной службы правоохранители изъяли формы, которые были заполнены участников НВФ и хранятся в архивах и электронных реестрах. По решению суда, бланки паспортов для выезда за границу будут признаны недействительными. Во время следственных действий также выявлено копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек, медицинских справок на имя лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений", - указали в СБУ.

Напомним, в Харьковской области контрразведка СБУ задержала организатора нелегальной легализации россиян в Украине.