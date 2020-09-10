Тихановскую, Колесникову и Цепкало номинировали на премию Сахарова

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Фракция Европарламента "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" объявил белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало кандидатками на "премию Сахарова-2020". Об этом сообщает socialistsanddemocrats.eu, информирует УНН.

"Сегодня социалисты и демократы в Европарламенте объявили смелых белорусских женщин во главе со Светланой Тихановской, Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало своими кандидатками на премию Сахарова-2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственная за премию Сахарова, депутат Кати Пири указала, что в этом году премия должна отметить "отважных женщин Беларуси, которые борются за свободу и демократию в своей стране".

"Нас особенно вдохновляют три женщины, которые возглавили оппозиционную кампанию на президентских выборах в прошлом месяце, пытаясь отправить в отставку диктатора Александра Лукашенко. Этими женщинами является Светлана Тихановская, преподаватель, правозащитница и главный кандидат от оппозиции на белорусских выборах 2020 года; Мария Колесникова, политическая активистка, член президиума координационного совета; и Вероника Цепкало, политическая активистка и представитель ее мужа Валерия Цепкало, которому было запрещено участвовать в выборах", - подчеркнула Пири.

Социал-демократы отметили, что решительно осуждают жестокие репрессии режима против мирных протестов белорусского народа.

Как сообщалось ранее в УНН: Колесникова обратилась в СК Беларуси.