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Женщина вызвала полицейских, так как "не понимала значения слов в учебнике"

Женщина вызвала полицейских, так как "не понимала значения слов в учебнике"

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Женщина в Черновцах вызвала патрульных полицейских, чтобы ей разъяснили значение некоторых слов в учебнике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области.

"Вызовы на спецлинию 102 бывают разными... ночную смену патрульные начали с урока украинского языка и литературы. Заявительница не понимала значения некоторых слов в учебнике, поэтому решила вызвать полицию на помощь. Инспекторы объяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях нужно звонить по номеру 102", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции напомнили, что "набирая номер телефона экстренной службы и сообщая ложный вызов, вы не только нарушаете закон, но и рискуете жизнью других людей".

Напомним, по столичному парку гулял голый мужчина.

Источник: УНН
Теги: патрульная полиция, Черновцы и Черновицкая область
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