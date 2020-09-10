Женщина вызвала полицейских, так как "не понимала значения слов в учебнике"

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Женщина в Черновцах вызвала патрульных полицейских, чтобы ей разъяснили значение некоторых слов в учебнике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области.

"Вызовы на спецлинию 102 бывают разными... ночную смену патрульные начали с урока украинского языка и литературы. Заявительница не понимала значения некоторых слов в учебнике, поэтому решила вызвать полицию на помощь. Инспекторы объяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях нужно звонить по номеру 102", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции напомнили, что "набирая номер телефона экстренной службы и сообщая ложный вызов, вы не только нарушаете закон, но и рискуете жизнью других людей".

Напомним, по столичному парку гулял голый мужчина.