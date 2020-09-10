В Полтаве и Одессе разоблачили сепаратистских интернет-агитаторов

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Полтаве и Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух сепаратистских интернет-агитаторов, один из них оказался бывшим правоохранителем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Антиукраинскую деятельность двух сепаратистских интернет-агитаторов блокировали киберспециалисты Службы безопасности Украины в Полтаве и Одессе. Оперативники спецслужбы задокументировали, что деструктивные материалы пропагандисты размещали на персональных и фейковых страницах и в многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из сепаратистов оказался бывший правоохранитель, который сейчас работает в частной охранной структуре Полтавы. Установлено, что отставник принимал активное участие в 15 антигосударственных сообществах с общей аудиторией более чем 1,5 миллиона участников. В этих группах злоумышленник размещал призывы к нарушению общественного порядка, изменения границ территории нашего государства, оправдывал агрессию РФ на юге и востоке, поддерживал идею раздела Украины и присоединения отдельных регионов к России.

Так, для подготовки антиукраинского контента он использовал материалы российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков. По оперативным данным, сепаратистские взгляды злоумышленник также пытался популяризировать среди знакомых военнослужащих и коллег по службе.

Еще одного агитатора сотрудники спецслужбы разоблачили в Одессе. Призывы к изменению конституционного строя и государственных границ Украины он размещал в соцсетях под вымышленным именем. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР.

Во время обысков в помещениях обоих злоумышленников следователи органов безопасности обнаружили компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направлены на экспертизы.

Действия агитаторов квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Одесситу сейчас сообщено о подозрении.

Следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила очередных пророссийских интернет-агитаторов - в Киеве и Сумах.