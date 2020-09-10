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В Умани хасиды пытались снести забор возле могилы Раби Нахмана

В Умани хасиды пытались снести забор возле могилы Раби Нахмана

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Умани хасиды пытались снести забор возле могилы Раби Нахмана, который был установлен с целью соблюдения карантина и содержания лиц. Об этом в комментарии корреспонденту сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУНП в Черкасской области.

Так, отвечая на вопрос, действительно ли паломники устроили погром у могилы Раби Нахмана в полиции отметили: “Да”.

“Паломники, в которых есть вид на жительство, приживают в Украине, приехали из Харькова. Им не понравилось то, что было ограждено для содержания лиц и соблюдение карантина. Им это не понравилось, они начали сносить забор. В результате на двух человек, на наиболее активных, организаторов этого действа был составлен материалы по ст. 153 административного кодекса (хулиганство)”, — добавили в полиции.

Напомним, Израиль пришлет в Украину представителей израильской полиции для помощи украинским коллегам в рамках правоохранительной деятельности в Умани.

Ранее Украина и Израиль обсудили привлечение израильских медиков во время паломничества хасидов в Умани, в частности, было решено развернуть для хасидов в городе госпиталь для больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Умань, Черкассы и Черкасская область, Рош ха-Шана
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