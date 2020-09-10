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Крупный пожар вспыхнул в районе порта Бейрута через месяц после взрыва

Крупный пожар вспыхнул в районе порта Бейрута через месяц после взрыва

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Склад с маслом и шинами в порту Бейрута загорелся в четверг, спустя чуть более, чем месяц после того, как в порту и прилегающих к нему жилых районах ливанской столицы произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник, передает УНН.

Так, пожар вспыхнул в беспошлинной зоне (duty free zone) порта, подняв над городом огромный столб дыма. По словам источника, причина возгорания устанавливается.

Как сообщал УНН, в результате взрыва в прошлом месяце погибли около 190 человек, а часть Бейрута возле порта была разрушена.

Взрыв был спровоцирован огромным запасом аммиачной селитры, годами хранившейся в порту в плохом состоянии.

Источник: УНН
Теги: порт, пожары, Ливан
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