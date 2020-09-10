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Группа Gorillaz вспомнил Беларусь в новой песне

Группа Gorillaz вспомнил Беларусь в новой песне

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Всемирно известная британская группа Gorillaz накануне выпустила клип на песню Strange Timez, где есть упоминание о Беларуси, передает УНН.

Песню группа записала с Робертом Смитом из The Cure.

В тексте песни упоминается о "странном эхе из Беларуси", где власть выключает интернет для молодежи: "I'm speeding through the forest, strange echoes of Belarus, Where presidents pin badges on disconnected youth...".

Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей. После объявления результатов Беларусь охватили протесты.

Источник: УНН
Теги: Беларусь
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