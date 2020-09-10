В Офисе Президента сделали заявление об отмене инспектирования в районные Шумел

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Офисе Президента сделали заявление об отмене инспектирования в районные Шумов и заявили, что Украина не согласится с деструктивными попытками сорвать мирный процесс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает им адекватно оценивать происходящие события. По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, искажающих характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижающих ОБСЕ, как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно „одноразового инспектирования“ исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе. За шесть недель от 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий.

“Можем и хотим делать это и дальше, чтобы перейти от „тишины“ на Донбассе к устойчивому миру. Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно — пиара вместо мира. Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии по которому мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать”, — добавляется в сообщении.

Так, украинская сторона по доброй воле и для окончательного подтверждения своей честности согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины.

“Украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений. Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых — отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияют на детали того, как могло бы произойти инспекции в районе Шумов”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что учитывая все это — фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основании здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения — констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена.

Ранее в УНН сообщалось, что инспекция украинских позиций с участием представителей ОРДЛО у поселка Шумы под Горловкой 10 сентября отсрочена — оккупанты коренным образом изменили свою позицию относительно договоренностей.

Напомним, по итогам внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместной инспекции с участием представителя координатора от ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы, где ранее произошла вражеская провокация.

Впоследствии у Президента Зеленского сделали заявление относительно инспектирования в районе населенного пункта Шумы.