Кремль опроверг слова премьера Италии об обещании Путина по комиссии в деле отравления Навального

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг в четверг информацию о том, что глава РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал создать комиссию по расследованию произошедшего с Алексеем Навальным. При этом Песков подчеркнул, что тема Навального в разговоре затрагивалась и президент сообщил, что РФ настроена на выяснение причин случившегося, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия”, — сказал Песков.

Он напомнил, что де-факто выполняются следственные действия, но де-юре нет основания для возбуждения уголовного дела, “потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ”. “Путин, собственно, повторил, что да, мы сами, естественно, настроены на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего и заинтересованы в этом”, — добавил Песков.

По его словам, российская сторона добивается взаимодействия с Германией и обмена информацией. “Россия готова на этот обмен, были озвучены соответствующие предложения по линии российских врачей. Но, к сожалению, пока мы, скажем так, не видим каких-то ответных шагов со стороны германских коллег. Но надеемся, что это произойдет”, — заключил Песков, подчеркнув, что это бы существенно помогло РФ в выяснении причин произошедшего.

Ранее премьер Италии в интервью газете Il Foglio, опубликованном в четверг, сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Навальным.

Последний телефонный разговор Путина и Конте состоялся 26 августа. Тогда Кремль сообщил, что стороны обсудили ситуацию в Беларуси и Ливии, договорились активизировать сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Кроме того, Путин в том разговоре указал на “недопустимость необоснованных обвинений” в связи с ситуацией вокруг Навального и заявил, что Россия заинтересована в объективном расследовании произошедшего.