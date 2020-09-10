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Хомчак на самоизоляции, его состояние - удовлетворительное - Генштаб

Хомчак на самоизоляции, его состояние - удовлетворительное - Генштаб

КИЕВ. 10 сентября. УНН. У Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака действительно подтвердили COVID-19, его состояние удовлетворительное. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

"Главнокомандующий находится на двухнедельной самоизоляции с соблюдением рекомендаций Министерства здравоохранения, а также военных врачей. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказал собеседник УНН.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что у Хомчака подтвердили коронавирусное заболевание и у него воспаление легких.

Источник: УНН
Теги: Украина, Генштаб, ВСУ, Коронавирус
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