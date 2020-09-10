Около 90% детей во время карантина имели доступ к онлайн обучению - опрос

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во время весеннего карантина 86% детей имели доступ к онлайн обучению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования Социологической группы "Рейтинг".

"86% тех, чьи дети учились в школе в этом году во время карантина, отметили, что они имели доступ к онлайн обучению. 14% - не имели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами, которые помешали онлайн обучению, опрошенные, чьи дети не учились дистанционно, назвали отсутствие интернета (33%), плохую организацию со стороны учебного заведения (15%) и отсутствие компьютера, планшета или мобильного телефона (14%).

"47% опрошенных, чьи дети учились онлайн, использовали для занятий Viber, 28% - Zoom, 13% - Skype, по 11% - телеуроки или Google classroom", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, 61% отметили, что занятия с детьми онлайн происходили регулярно, 18% - что они имели как регулярный, так и нерегулярный характер, и только 10% сказали, что уроки проходили преимущественно нерегулярно.

Справка: в опросе приняло участие население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 1-5 сентября 2020 г.

Напомним, в Украине 145 классов из около 200 тыс. отправили на самоизоляцию с начала учебного года.