Украина и Испания подписали ряд двусторонних документов

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во время визита министра иностранных спроав Украины в Королевство Испания был подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“Сегодня Украина и Испания подписали ряд важных документов”, — сообщили в МИД.

Среди них, в частности:

— Конвенция между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и предотвращением и Протокол к ней.

“Устранение препятствия для иностранных инвестиций и торговли. Соглашение, подписанное на замену устаревшей советско-испанской от 1985 года, окончательно отменяет двойное налогообложение одного действия двумя странами и делает невозможным все махинации вокруг”, — отмечают в министерстве.

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством сельского и рыбного хозяйства и продовольствия Королевства Испания в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

“Реализация украинского-испанского потенциала развития сотрудничества в аграрной сфере. Новые возможности для обмена опытом и эффективными практиками, а также углубленная взаимодействие в сфере торговли аграрной продукцией”, — объясняют в МИД.

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Королевства Испания в сфере кибербезопасности.

“Обмен „чувствительной“ информацией ради общей кибербезопасности. Межотраслевое взаимодействие — от юридических до научных аспектов. Украина и Испания будут координировать позиции профильных институтов при международных организациях”, — говорится в сообщении пресс-службы.

— Соглашение между Украиной и Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

По словам дипломатов, тесное взаимодействие и обмен информацией между таможнями Украины и Испании. Уменьшение пространства для мошенничества — увеличение пространства для честной взаимовыгодной торговли.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня начал свой визит в Королевства Испания встречей с председателем Сената страны.