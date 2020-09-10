Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой созвать встречу подгруппы в ТКГ после отмены инспекции у Шумов

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украина инициировала внеочередное заседание в формате видеоконференции рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе после ситуации с инспекцией в районе населенного пункта Шумы. Об этом в комментарии УНН сказал председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

"Я подписал соответствующее письмо к госпоже Хайди Грау с предложением, учитывая то, что та сторона, то есть ОРДЛО, и российская сторона, которая присутствовала при обсуждении этого вопроса вчера о, якобы, инженерных работах, которые ведутся на нашем военном объекте возле населенного пункта Шумы. По официальной информации посла Чевика, которая напечатана, сказано, что видеоснимки и наблюдением спутника таких работ не замечено", - отметил глава украинской делегации.

В то же время, по его словам, украинская сторона согласилась провести совместную инспекцию на одном объекте, у населенного пункта Шумы, с участием представителя ОБСЕ.

Сегодня в 14:00 должна была начаться инспекция, но боевики "вдруг" выдвинули дополнительные условия, которые нигде не обсуждались, в частности, проверять дополнительные точки, осуществлять видеофиксацию, подписать протокол.

"Мы тогда сказали, что учитывая это все, мы вносим предложение перенести, отложить решение этого вопроса после обсуждения на рабочей группе, не просто обсуждение, а видеообсуждение, чтобы это была информация для общества. Только после этого мы (украинская делегация в ТКГ - ред.) рассмотрим, как появились, каким образом, откуда появились эти дополнительные условия, которые никто не ставил и не обсуждал", - добавил Кравчук.

Как сообщал УНН, в Офисе Президента сделали заявление об отмене инспектирования в районные Шумов и заявили, что Украина не согласится с деструктивными попытками сорвать мирный процесс.



