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Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
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Ключ от мира в Украине находится в Москве - Кулеба

Ключ от мира в Украине находится в Москве - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшие дни состоится встреча советников, лидеров Нормандского формата, и ключ от мира в Украине находится в Москве. Об этом он сказал во время брифинга в Испании, передает УНН.

"Украина будет прилагать все усилия, для того, чтобы урегулировать конфликт на Востоке Украины мирным, дипломатическим путем. Мы остаемся преданными Минским договоренностям и Нормандскому формату и рассчитываем, что Европейский Союз также продолжит свою политику санкционного давления на Россию для выполнения ею Минских соглашений. Путь к миру очень сложный ... Но мы будем идти вперед, для того, чтобы принести мир ... В ближайшие дни состоится встреча советников, лидеров Нормандского формата", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина стремится к такой встречи и хочет ее провести.

"Очень надеемся, что Российская Федерация так же проявит политическую волю к ее проведению и предпримет шаги, необходимые для того, чтобы наши лидеры разработали конкретные результаты этой встречи. Но мы должны четко понимать все, что сегодня ключ к миру в Украине находится в Москве. Если Москва согласится вывести свои войска, деоккупировать нашу территорию - то быстро реинтегрирует эти территории и восстановим там нормальную жизнь", - добавил министр.

Напомним, сегодня Дмитрий Кулеба начал визит в Испанию.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Дмитрий Кулеба
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