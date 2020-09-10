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Зеленский провел разговор с Меркель: детали

Зеленский провел разговор с Меркель: детали

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Только что состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом написал в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает УНН.

"Только что состоялся двенадцатый по счету телефонный разговор Президента Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимным доверия тесного диалога лидеров двух государств и растущего украинско-немецкого стратегического партнерства", - написал дипломат.

Отметим, ранее сегодня СМИ сообщали, что Зеленский и госпожа канцлер планировали обсудить события последних дней на Донбассе и принятые в рамках Трехсторонней контактной группы решения.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Австрию, где проведет ряд встреч и примет участие в нескольких мероприятиях.

Источник: УНН
Теги: Германия, Ангела Меркель, переговоры, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Меркель Ангела
Меркель Ангела
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