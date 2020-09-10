Противодействие контрабанде: на границе с Румынией хотят установить фотоловушки

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Черновицкой области на границе с Румынией планируют установить системы фото- и видеонаблюдения для эффективного выявления нарушителей. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник Черновицкого пограничного отряда Сергей Марцинкевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Системы фото- и видеонаблюдения - ближайшая перспектива обустройства украинского-румынского участка границы. Камеры позволят эффективнее выявлять потенциальных нарушителей государственной границы. В ближайшее время на украинско-румынской границе в пределах Черновицкой области установят системы фото- и видеофиксации", - процитировали в пресс-службе Марцинкевича.

По его словам, по результатам проведенной работы были определены определенный комплекс достаточно мощных мероприятий, которые будут внедряться на территории Черновицкой области.

"Первое, это инженерное обустройство границы - мы уже начали и на всех угрожающих направлениях сейчас устанавливается заградительный забор типа "Ягоза". На более спокойных участках мы устанавливаем ограждения сеткой Рабица. Планируется оснащение средствами видеонаблюдения, средствами фотофиксации. Также мы получили большое количество техники высокой проходимости - и мотоциклы, и мощные автомобили, которые позволят более качественно выполнять свои функциональные обязанности в горных труднопроходимых местах", - сказал он.

Отмечается, что еще одним элементом совершенствования технического обеспечения пограничников станут тепловизионные комплексы. К примеру, у румынских коллег по ту сторону границы есть уже 16 таких комплексов, у украинских охранников рубежа на этом участке тепловизионные комплексы до сих пор не использовались.

Напомним, на границе с РФ задержали мужчину, который пытался незаконно на коне перевезти в Украину семь картонных коробок с табаком для кальяна.