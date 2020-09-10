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ОАСК открыл производство по делу об отмене постановления ЦИК о местных выборах

ОАСК открыл производство по делу об отмене постановления ЦИК о местных выборах

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии о выборах 25 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии № 160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что соответствующий иск в суд подала общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" в Центральной избирательной комиссии. По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 2 октября 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, в СНБО заявили, что выборы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦВК, Украина, ОАСК
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