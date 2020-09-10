В Офисе Президента сообщили подробности переговоров Зеленского с Меркель

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время своего разговора отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран "нормандского формата" принесет четкие решения и результаты. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

Отмечается, что глава Украинского государства проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе. Президент поблагодарил ФРГ за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", - сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны Ангела Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", прежде всего соблюдение сторонами режима прекращения огня.

Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран "нормандского формата" принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "нормандской четверки".

Ангела Меркель подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны на Донбассе.

Указывается, что было отмечено близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Республике Беларусь. Владимир Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси.

Как сообщалось ранее в УНН, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что Зеленский провел разговор с Меркель . Позже в Twitter Зеленский поблагодарил Меркель за оценку усилий Украины в Донбассе.