Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси - Зеленский

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украина и Беларусь имеют близкие позиции по событиям в Беларуси. Об этом шла речь во время переговоров между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

Отмечается, что во время разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским стороны обсудили проблему ситуации на Донбассе, а также вспомнили о событиях в Беларуси.

"Было отмечено близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Республике Беларусь. Владимир Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе Украины сообщили, что выборы президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе. Перед этим в ЕС заявили, что не признают выборы в Беларуси, пообещали санкции.

Напомним, в Офисе Президента сообщили подробности переговоров Зеленского с Меркель.