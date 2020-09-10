Ликвидация антикоррупционных органов вызовет острую международно-правовую реакцию - Вениславский

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Ликвидация антикоррупционных органов в Украине приведет к внутриполитическим изменениям и вызовет острую международно-правовую реакцию. Об этом заявил представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

“Ликвидация антикоррупционных органов приведет к внутриполитическим изменениям и вызовет острую международно-правовую реакцию, прежде всего от ЕС, обязательства от которого взяла на себя Украина”, — сказал Вениславский.

По его словам, коррупция представляет угрозу нацбезопасности. Создание системы реально независимых органов НАБУ, САП, НАПК, ВАКС — одно из самых весомых достижений Украины в сфере борьбы с коррупцией.

“Конкретные политические силы имеют цель разрушить систему антикоррупционных органов и тех, ведущих борьбу с преступлениями на высоком уровне — НАБУ, ВАКС, ГБР. Такая тенденция является крайне опасной для Украины”, — подчеркнул Вениславский.

Напомним, Большая палата Конституционного суда Украины начала рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений закона “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”.