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Кулеба в Испании встретился с известным украинским футболистом

Кулеба в Испании встретился с известным украинским футболистом

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Королевство Испания встретился с известным украинским футболистом, ныне форвардом Альбасете Романом Зозулей. Об этом глава МИД сообщил в своем Twitter, передает УНН.

"Находясь с визитом в Испании, воспользовался служебным положением, чтобы познакомиться с Романом Зозулей. Сказал Роману, что Украина - всегда с ним, когда на него несправедливо нападают. Как команда позади форварда. Поблагодарил Романа за то, что он всегда со своей страной", - написал он.

Напомним, ранее сегодня глава украинской дипломатии провел встречу с председателем Сената королевства.

Кроме того, в рамках визита министра Украина и Испания подписали ряд двусторонних документов.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, Испания
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