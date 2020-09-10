КСУ перешел к закрытой части заседания по делу о конституционности НАБУ

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Конституционный суд Украины по делу о конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"После признания Большой палатой Суда исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания завершенным Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия Решения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по мнению авторов ходатайства, подчинение Национального бюро Президенту Украины является проявлением непосредственного вмешательства в систему органов исполнительной власти, что может привести к постепенному и завуалированному изменению баланса власти.

"Объем и пределы полномочий Президента Украины определяются исключительно Конституцией Украины и не могут быть расширены законом или иными нормативными актами", - отмечается в представлении.

"Народные депутаты Украины утверждают, что оспариваемые нормы закона не соответствуют принципу самостоятельности органов законодательной и исполнительной власти в осуществлении возложенных на них полномочий как фундаментальной основы конституционного строя в стране и нарушают основы правового порядка в Украине", - отмечается в сообщении.

Также судья-докладчик сообщил, что судом направлено обращение о выражении позиции относительно вопросов, затронутых в конституционном представлении, Президенту Украины, главе Верховной Рады Украины, Генеральному прокурору, Премьер-министру Украины и комитетам ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, правовой политики, правоохранительной деятельности.

Как сообщалось, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что ликвидация антикоррупционных органов в Украине приведет к внутриполитическим изменениям и вызовет острую международно-правовую реакцию.