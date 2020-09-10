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Местные выборы-2020: разрешение иметь официальных наблюдателей уже получили 12 общественных организаций

Местные выборы-2020: разрешение иметь официальных наблюдателей уже получили 12 общественных организаций

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 12 общественным организациям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие ходатайства, Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 25 октября 2020 года Всеукраинским общественным организациям "Гражданская сеть "ОПОРА", "Передовые правовые инициативы" и общественным организациям "Всеукраинская правозащитная группа "Верховенство права", "Муниципальная лига Киева", "Народный спасение Украины", "Союз помощи воинам АТО", "Стоп коррупции", "Стратегия Украины", "Ассоциация профессиональных политических консультантов", "Центр исследований региональных общественных перемен", "Центр промышленной экологии". А общественной организации "Центр контроля предвыборных программ" - на территории Полтавской области", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 3 кандидатов в народные депутаты Украины. Всего зарегистрировано 6 кандидатов.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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