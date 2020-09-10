Невыполнение карантина: Степанов анонсировал встречу с мэрами областных городов

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов планирует в понедельник провести встречу с мэрами областных городов и обсудить вопрос о невыполнении городами противоэпидемических мероприятий. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Я инициировал как министр здравоохранения проведения встречи с мэрами областных центров, с некоторыми переговорил уже по телефону. В понедельник хочу провести селектор, рассчитываю на откровенный разговор, потому что невыполнение и легкомысленное отношение ко всем эпидемическим мероприятиям оно в перспективе несет очень большие угрозы и целом для Украины, для жизни и здоровья украинцев”, — сказал Степанов.

“Очень рассчитываю, что во время такого диалога с мэрами городов мы найдем то понимание и я каким образом надо выполнять эти противоэпидемические мероприятия ради победы над COVID-19 и ради остановки этой болезни”, — отметил он.

Напомним, в связи с внесением Харькова в “красную” зону из-за роста уровня заболеваемости коронавирусной болезнью, останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в городе не будут.