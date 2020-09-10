Боевики осуществляют огневые провокации в сторону позиций украинских защитников - ООС

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации пытаясь вызвать ответный огонь, осуществляют огневые провокации в сторону позиций украинских защитников. Все делается для того, чтобы обвинить военно-политическое руководство Украины в невозможности управлять процессом установления мира и доказать, что украинская сторона не может выполнить договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом говорилось во время встречи заместителя Главы Миссии ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.

"Сегодня, 10 сентября, в Краматорске состоялась рабочая встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с заместителем Главы Миссии господином Марком Этерингтоном", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Также командующий Объединенных сил подчеркнул, что украинская сторона в полном объеме выполняет достигнутые договоренности.

"Вместе с тем обратил внимание господина Марка Этерингтона на то, что на фоне показательного контроля за полным и всеобъемлющим режимом прекращения огня украинских подразделений, вооруженные формирования Российской Федерации ведут усиленную разведку позиций Объединенных сил с применением БПЛА, проводят фортификационное оборудование своих позиций как на переднем крае, так и в глубине. Пытаясь вызвать ответный огонь, враждебные подразделения осуществляют огневые провокации в сторону позиций украинских защитников", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что такие действия носят системный характер.

"Все делается для того, чтобы обвинить военно-политическое руководство Украины в невозможности управлять процессом установления мира и доказать, что украинская сторона не может выполнить договоренности Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Командующий Объединенных сил отметил необходимость постоянного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования вооруженными формированиями Российской Федерации полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, акцентировав на том, что в результате нарушений противником договоренностей погиб украинский защитник.

Кроме того, во время встречи генерал-лейтенант Владимир Кравченко сообщил заместителю главы СММ ОБСЕ о ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержки населения, ситуации по минной безопасности в районе ответственности.

После завершения встречи стороны посетили позиции украинских защитников, которые выполняют боевые задачи в районе населенного пункта Шумы, Донецкой области.

Напомним, боевики на Донбассе обстреляли позиции у Шумов, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ.