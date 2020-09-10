Кулеба провел аудиенцию у его Величества короля Фелипе VI
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с его Величеством королем Фелипе VI перспективы более глубокого сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, культуры и образования между двумя странами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"10 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил официальный визит в Испанию. В ходе визита министр провел аудиенцию у Его Величества короля Фелипе VI ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что министр Кулеба поблагодарил за непоколебимую поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Стороны обсудили перспективы более глубокого сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, культуры и образования между двумя странами", - отмечается в сообщении.
Также в ходе беседы было отмечено особую роль украинской общины, проживающей в Испании, в укреплении дружественных отношений между Украиной и Испанией.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Королевство Испания встретился с известным украинским футболистом, ныне форвардом Альбасете Романом Зозулей.