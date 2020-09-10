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Кулеба провел аудиенцию у его Величества короля Фелипе VI

Кулеба провел аудиенцию у его Величества короля Фелипе VI

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с его Величеством королем Фелипе VI перспективы более глубокого сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, культуры и образования между двумя странами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"10 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил официальный визит в Испанию. В ходе визита министр провел аудиенцию у Его Величества короля Фелипе VI ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что министр Кулеба поблагодарил за непоколебимую поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Стороны обсудили перспективы более глубокого сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, культуры и образования между двумя странами", - отмечается в сообщении.

Также в ходе беседы было отмечено особую роль украинской общины, проживающей в Испании, в укреплении дружественных отношений между Украиной и Испанией.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Королевство Испания встретился с известным украинским футболистом, ныне форвардом Альбасете Романом Зозулей.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Испания, Дмитрий Кулеба
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