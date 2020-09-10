Верещук: попытками забросить Украину в конфликты перед выборами, ЕС хочет вернуться к власти

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Информационная эскалация и подыгрывание разнообразным скандалам на темах “вагнеровцев” или России со стороны политической партии ЕС имеет четкую цель — возвращение к власти через местные выборы. Но этого не произойдет. Забросить Украины в горнило конфликта ради своих меркантильных интересов этой политической силе не удастся. С таким заявлением в эфире одного из украинских телеканалов выступила кандидат в мэры Киева от партии “Слуга народа”, народный депутат Ирина Верещук, передает УНН.

“К сожалению действительно, я должна признать, что вместо того, чтобы готовиться к старту избирательной гонки на местах, обсуждать инфраструктуру, социальные вопросы — мы обсуждаем вопрос СЦКК, Богдана, „Вагнера“, России, США. И это делает партия, которая думает, что через такие процессы вернется на Банковую. Не вернутся. Как вам еще объяснить, господа из ЕС, не будет так. Вы не сможете бросить в горнило конфликта Украину ради своих меркантильных интересов и политических амбиций”, — сказала она.

Верещук также поблагодарила другим политическим партиям, которые “понимают, что такое избирательные гонки, а что такое война на Донбассе”.

“... и четко разделяют эти вещи, и никогда сейчас своих интересов не отдадут на растерзание государство только через свои амбиции и эмоции. Этого делать нельзя”, — добавила она.

Напомним, в СНБО заявили, что не располагают информацией по спецоперации по “вагнеровцам”.