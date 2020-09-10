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Файеры и требования на заборе: активисты устроили громкую акцию под резиденцией Зеленского

Файеры и требования на заборе: активисты устроили громкую акцию под резиденцией Зеленского

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Не менее сотни активистов собрались под резиденцией Президента Украины Владимира Зеленского. Участники жгли файеры, объявили требования и расписали забор, пережато УНН.

В начале акции активисты озвучили ряд требований: отменить планы инспекции украинских территорий; уволить Витольда Фокина и Леонида Кравчука с контактной группы; сформировать ВСК, которая будет проверять действия Президента Зеленского на факт государственной измены.

"Если комиссия подтвердит факт государственной измены, то парламентские силы должны начать процесс импичмента Зеленского", - отметили активисты.

Произнеся требования, активисты расписали забор резиденции, где оставили Президенту свои месседжи. В завершение акции участники зажгли файеры и отметили, что акции будут продолжаться и в дальнейшем.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский к митингующим не вышел.

Как сообщал УНН, активисты, выступающие против капитуляции, решили устроить акцию прямо под резиденцией Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: митинг, Украина, Владимир Зеленский
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