Верещук снова пригласила Кличко на дебаты

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Кандидат на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук снова пригласила действующего мэра Виталия Кличко на дебаты. Об этом она сказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

“Я при случае приглашаю на дебаты Кличко, а Вас (обращаясь к ведущей Натальи Влащенко, — ред.) — промодерировать это. И мы все увидим, является ли он эффективным (мэром, — ред.) или нет”, — сказала она.

Ирина Верещук также опровергла информацию, озвученную накануне предыдущим руководителем ОП Андреем Богданом о якобы существовании каких-то договоренностей между “Слугой народа” и Кличко.

“Не знаю откуда Богдан взял такую информацию. Со мной об этом не говорили. Мы пришли, чтобы побеждать”, — заявила кандидат.

Напомним, Ирина Верещук уже приглашала Кличко на дебаты, однако со стороны мэра ответа пока так и не последовало.

Как писал УНН, по данным социологов, почти 40% киевлян недовольны работой Кличко на посту мэра.