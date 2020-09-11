Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0264  EUR: 32,77 -0,0300 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5970

Верещук снова пригласила Кличко на дебаты

Верещук снова пригласила Кличко на дебаты

Ирина Верещук

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Кандидат на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук снова пригласила действующего мэра Виталия Кличко на дебаты. Об этом она сказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

“Я при случае приглашаю на дебаты Кличко, а Вас (обращаясь к ведущей Натальи Влащенко, — ред.) — промодерировать это. И мы все увидим, является ли он эффективным (мэром, — ред.) или нет”, — сказала она.

Ирина Верещук также опровергла информацию, озвученную накануне предыдущим руководителем ОП Андреем Богданом о якобы существовании каких-то договоренностей между “Слугой народа” и Кличко.

“Не знаю откуда Богдан взял такую информацию. Со мной об этом не говорили. Мы пришли, чтобы побеждать”, — заявила кандидат.

Напомним, Ирина Верещук уже приглашала Кличко на дебаты, однако со стороны мэра ответа пока так и не последовало.

Как писал УНН, по данным социологов, почти 40% киевлян недовольны работой Кличко на посту мэра.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, местные выборы, дебаты, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.