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Заболевшая на COVID-19 Тимошенко чувствует себя лучше - Власенко

Заболевшая на COVID-19 Тимошенко чувствует себя лучше - Власенко

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Ситуация с состоянием здоровья лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко, которая заболела COVID-19, уже намного лучше. Об этом заявил заместитель председателя партии “Батькивщина”, народный депутат Украины Сергей Власенко в эфире ток-шоу “Народ против” на телеканале Украина 24, передает УНН.

На вопрос, как сейчас себя чувствует Тимошенко, Власенко ответил: “Ситуация уже гораздо лучше, но до выздоровления еще нужно время”.

Напомним, 23 августа стало известно, что у лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Её состояние оценивалось как тяжелое.

Как сообщал УНН, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 145 612 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 3023 — летальные.

Источник: УНН
Теги: Юлия Тимошенко, Батькивщина, Коронавирус
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