Заболевшая на COVID-19 Тимошенко чувствует себя лучше - Власенко

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Ситуация с состоянием здоровья лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко, которая заболела COVID-19, уже намного лучше. Об этом заявил заместитель председателя партии “Батькивщина”, народный депутат Украины Сергей Власенко в эфире ток-шоу “Народ против” на телеканале Украина 24, передает УНН.

На вопрос, как сейчас себя чувствует Тимошенко, Власенко ответил: “Ситуация уже гораздо лучше, но до выздоровления еще нужно время”.

Напомним, 23 августа стало известно, что у лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Её состояние оценивалось как тяжелое.

Как сообщал УНН, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 145 612 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 3023 — летальные.