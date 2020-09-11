КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украина не будет использовать российскую вакцину от COVID-19 в случае ее эффективности. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Народ против" на телеканале Украина 24, передает УНН.

“Сегодня в Украине на законодательном уровне запрещено использовать иммунобиологические препараты изготовленные в стране агрессора”, — сказал Ляшко отвечая на вопрос, будет ли использовать Украина российскую вакцину, если в России она будет поставлена на производство и покажет свою эффективность.

Напомним, ученые заподозрили статистические ошибки в статье о российской вакцине против COVID-19.

Российская Федерация 11 августа заявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название “Спутник V”. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне — июле.