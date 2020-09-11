Стеклянный мост или новая больница: у Верещук поинтересовались её приоритетами в распоряжении бюджетом Киева

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Кандидат на должность мэра столицы от партии “Слуга народа” Ирина Верещук рассказала, на какие нужды киевлян и города она бы потратила средства, которые были “списаны” на строительстве так называемого стеклянного моста. Свой ответ она озвучила, отвечая на вопросы гостей студии, в эфире программы “Право на власть”, передает УНН.

“Сегодня, например, Александровская больница — на ее территории ждет второй очереди Центр инфекционных болезней. Госпожа Голубовская обращалась к Кличко и официально просила предусмотреть (средства, — ред.) и завершить вторую очередь, потому что мы боремся с „ковид“, в частности.

К сожалению, её и таких как она запросы остались без ответа. Вместо этого мы имеем мост, флагшток, все то, что можно покрасить и открыть как можно быстрее. Конечно, я понимаю, что мост нужен, но не в первую очередь. Мост — это аттракция, туристическая изюминка, которую можно было бы использовать в других условиях. Все что можно будет сделать за счет инвесторов — внутренних и внешних будет сделано за пределами нашего бюджета, а бюджет Киева будут распределены для киевлян”, — заверила Верещук.

Она отметила, что является социально ориентированной, и понимает, в чем нуждаются участники АТО и пенсионеры, “за которых некому заступиться”.

“Такая категория граждан требует внимания городского головы и его сердца”, — резюмировала кандидат.

Напомним, Верещук опровергла существование каких-либо договоренностей между ОП с Кличко о выборах столицы и заявила, что “мэр просто выдает желаемое за действительное”.

Также напомним, что по данным социологических исследований во второй тур столичных выборов сейчас выходят Кличко и Верещук.