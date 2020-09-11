Абрамовский: перенос реализации экологических норм ЕС неприемлем

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр охраны окружающей среды Украины Роман Абрамовский и вицепремьерка по европейской интеграции Ольга Стефанишина отвергли инициативу отсрочить внедрение Украине экологических норм ЕС. Об этом заявил Роман Абрамовский, передает УНН со ссылкой на DW.

Ранее министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минпром) Украины направило Стефанишиной письмо, где предлагалось отсрочить имплементацию директивы Евросоюза по выбросам в воздух. Этот вопрос Абрамовский обсудил со Стефанишиной в четверг. “Мы сошлись на одной мысли. Во-первых, это неприемлемо для нас с точки зрения выполнения соглашения об ассоциации. Во-вторых, это неприемлемо для нас с точки зрения защиты украинского народа от загрязнения атмосферы”, — заявил Абрамовский.

Министр также сообщил, что его ведомство вскоре подаст на рассмотрение Кабмина законопроект по внедрению этой директивы ЕС. “Уже 23 сентября на заседание правительства будет вынесен законопроект об обязательствах уменьшение и контроль промышленного загрязнения, который в целом имплементирует директиву 2010/75/ EC про промышленные выбросы”, — отметил Абрамовский.

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Внедрение правил этой директивы ЕС является одним из обязательств Украины по соглашению об ассоциации.

“Главное изменение для загрязнителей — это введение интегрированного разрешения, которое будет основываться на лучших доступных технологиях и методах управления”, — пояснил Абрамовский основную идею законопроекту.

“Как известно, интегрированный подход к выдаче разрешений принимает во внимание общее воздействие на окружающую среду завода, включая выбросы в атмосферу, сточными водами, производством мусора, энергетической эффективностью. Такие разрешения на предельные допустимые выбросы должны основываться на лучших доступных технологиях, или BAT, Best Available Techniques”, — пишет “Немецкая волна”.

По словам Абрамовского, эти нововведения должны вводиться постепенно: начиная с энергетики, металлургии и крупной промышленности, а затем дело дойдет и до среднего бизнеса. “Мы основываемся на том, что внедрение новых технологий однозначно уменьшает уровень загрязнения атмосферного воздуха, сбросы в водные объекты и образование отходов”, — отметил министр защиты окружающей среды Украины.

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Как пишет издание, это письмо министерства стратегических отраслей промышленности датировано 31 августа. В документе содержатся “ключевые приоритеты” Минпрома в сфере европейской интеграции.

Один из них — “пересмотр сроков имплементации европейского законодательства в национальном законодательстве Украины”. При этом в письме признается, что такая имплементация предусмотрена соглашением об ассоциации с ЕС. “Такие нормы и акты законодательства ЕС предусматривают повышение действующих сегодня требований к промышленным предприятиям, в частности в сфере защиты окружающей среды и, как следствие, реализацию масштабных инвестиционных проектов экологической модернизации”, — отмечают в Минпроме. Там оценивают в миллиарды долларов объемы необходимых инвестиций в химическую, металлургическую и горнорудную отрасли. “Для части предприятий это будет означать прекращение производственной деятельности”, — добавляется в письме.

Такое предложение Минпрома вызвала резкую критику среди украинской общественности, пишет издание.

Напомним, 9 сентября Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения “Об утверждении плана приоритетных действий Правительства на 2020 год”.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с представителями посольства США и USAID, во время которой они обсудили продолжение децентрализации, трансформацию угольных регионов и подготовку к новому учебному году в Украине.