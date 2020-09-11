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Степанов сегодня в Чернигове: посетит несколько больниц

Степанов сегодня в Чернигове: посетит несколько больниц

Максим Степанов

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов посещает Чернигов с рабочим визитом. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я сегодня нахожусь в Чернигове с рабочей поездкой, планирую посетить Центральную районную больницу города Чернигова, Центр современной онкологии и Областной медицинский центр социально значимых болезней", - отметил министр.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов планировал провести встречу с мэрами областных городов и обсудить вопрос о невыполнения городами противоэпидемических мероприятий.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Чернигов и Черниговская область, Максим Степанов
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