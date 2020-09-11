Новости: Политика
Пятница, 11 сентября 2020, 10:07 • Валерия Гуржий • 11280
Степанов сегодня в Чернигове: посетит несколько больниц
Максим Степанов
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов посещает Чернигов с рабочим визитом. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Я сегодня нахожусь в Чернигове с рабочей поездкой, планирую посетить Центральную районную больницу города Чернигова, Центр современной онкологии и Областной медицинский центр социально значимых болезней", - отметил министр.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов планировал провести встречу с мэрами областных городов и обсудить вопрос о невыполнения городами противоэпидемических мероприятий.
Источник: УНН
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