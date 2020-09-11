Кулеба предложил Всемирной туристической организации провести в Украине международный форум

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Испанию предложил Всемирной туристической организации ООН провести в Украине международный форум. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"В ходе рабочего визита в Испанию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Генеральным секретарем Всемирной туристической организации ООН Зурабом Пололикашвили перспективы взаимодействия Украины с ВТО, привлечение механизмов организации к развитию туристической отрасли Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что собеседники уделили центральное внимание последствиям пандемии COVID-19 для туристической отрасли, ее адаптации к новым реалиям.

Дмитрий Кулеба отметил, что пандемия несет для туризма не только очевидные негативные последствия, но и неожиданные новые возможности. В частности, в Украине такие обстоятельства дали импульс внутреннему туризму, пробудили интерес людей к путешествиям собственной страной.

Зураб Пололикашвили отметил, что сейчас этот тренд наблюдается повсеместно, и организация видит в нем новые возможности для глобального развития внутреннего, а также сельского туризма.

"Глава МИДа Украины предложил провести в Украине международный туристический форум Всемирной туристической организации, посвященный, в частности, тематике внутреннего и зеленого туризма в странах мира", - добавляется в сообщении.

По словам Кулебы, он не сомневается, что Украина станет новой территорией на карте мирового туризма.

"Не сомневаюсь, что Украина станет новой территорией на карте мирового туризма, которую иностранцы с удовольствием откроют для себя, как нечто новое. Развитие внутреннего туризма является приоритетом президента Владимира Зеленского и правительства Украины. Я хочу, чтобы мы соединили усилия по ВТО для достижения этой цели", - отметил министр.

По мнению Дмитрия Кулебы, стоит не дожидаясь завершения пандемии, активно искать новые формы и методы развития туризма, учитывая важность туристической отрасли для мировой экономики.

Министр пригласил Генерального секретаря посетить Украину с визитом.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с его Величеством королем Фелипе VI перспективы более глубокой сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, культуры и образования между двумя странами.