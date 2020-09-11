Новости: Политика
Пятница, 11 сентября 2020, 11:22 • Юлия Шрамко • 7695
Тимошенко преодолела коронавирус
Юлия Тимошенко
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко преодолела коронавирус. Об этом сегодня в Facebook сообщила пресс-секретарь партии Марина Сорока, передает УНН.
"Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен", - сообщила она.
По ее словам, Тимошенко чувствует себя значительно лучше.
"Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - добавила пресс-секретарь.
Напомним, коронавирус у Тимошенко обнаружили в августе.
Источник: УНН
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