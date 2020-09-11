КИЕВ. 11 сентября. УНН. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко преодолела коронавирус. Об этом сегодня в Facebook сообщила пресс-секретарь партии Марина Сорока, передает УНН.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен", - сообщила она.

По ее словам, Тимошенко чувствует себя значительно лучше.

"Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, коронавирус у Тимошенко обнаружили в августе.