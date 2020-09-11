В деле о смертельном ДТП при участии детектива НАБУ Калужинского имели место махинации с экспертизами - СМИ

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В деле о смертельном ДТП при участии начальника подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского в 2005 году имели место манипуляции с экспертизами, которые позволили закрыть его. Об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на некоторые материалы дела.

“Даже беглый анализ полученных копий документов указывает на заангажированность первичного расследования и скрытое желание всячески выгородить коллегу по прокуратуре. Начнём с того, что судмедэкспертиза была назначена только спустя восемь дней после аварии. Хотя в таких случаях экспертизу назначают неотложно. Отдельное внимание стоит уделить вопросам следователя прокуратуры, поставленным судмедэксперту. Например, о том, не страдал ли потерпевший какими-либо болезнями, которые могли повлиять на его поведение на месте ДТП (вроде эпилепсии). То есть следователь желал знать, не бился ли в эпилептическом припадке на дороге сбитый Калужинским пешеход”, — отмечается в публикации.

Согласно заключению, пешеход находился в вертикальном положении, двигался и первый удар автомобиля пришёлся ему по ногам, а последующие травмы он получил при ударе и падении на капот автомобиля.

“Вероятно, эти выводы не устроили официальное следствие и предположительно поэтому спустя почти 4 месяца после смерти пешехода в деле появилось заключение токсикологической экспертизы, согласно которой у погибшего в крови нашли 1,78 промилле этилового спирта, что соответствует средней степени опьянения. Исходя из этого уже и была проведена автотехническая экспертиза. Эксперты указали, что Калужинский не имел технической возможности избежать наезда на нетрезвого пешехода в тёмное время суток. Поэтому уголовное дело было закрыто на основании п.2 ст.6 УПК Украины (в редакции 1960 года) — то есть из-за отсутствия состава преступления”, — отмечают журналисты.

Однако 20 июня 2018 года по заявлению народного депутата Максима Полякова полиция зарегистрировала в Едином реестре досудебных расследований новое уголовное производство под № 12018000000000375 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины.

“В ходе нового следствия были допрошены высокопоставленные свидетели, в частности, в то время работник прокуратуры — начальник следственного управления прокуратуры Киевской области Вадим Ластовка, муж бывшей председательницы Днепровского райсуда Киева Нели Ластовки. Была составлена справка о том, что сроки давности по привлечению к уголовной ответственности Калужинского прошли ещё 1 ноября 2015 года. На этом все и закончилось”, — отмечается в публикации.

Журналисты допускают, что Калужинского в 2005 году “отмазали”, а в 2018-м у него уже была “крыша” в виде кума — директора НАБУ Артема Сытника.

“Учитывая амбициозность тогдашнего прокурора Киевской области Юрия Гайсинского, в 2005-м ему совсем не нужны были скандалы с посадкой подчинённого за смертельное ДТП. Поэтому он сам выехал на место аварии, сам отвёз на освидетельствование подчинённого. Следующая попытка реанимировать расследование смертельного ДТП в 2018 году тоже закончилась провалом. Формально действительно главный следователь НАБУ может прикрыться сейчас сроком давности. Но фактически возникает вопрос морально-профессионального плана — может ли один из ключевых постов в главном органе по борьбе с коррупцией занимать человек, который попал в эту историю со многими признаками "отмазывания“ от убийства человека”, — подчёркивают авторы статьи.