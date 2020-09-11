Санкции ЕС в законодательстве и "акт Сенцова": МИД обновляет санкционную политику против России

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украина активно обновляет свою санкционную политику в отношении Российской Федерации. О планах, которые позволят сделать санкции эффективными, в колонке для "Зеркала недели" рассказал спецпредставитель МИДа с санкцийной политики Алексей Макеев, передает УНН.

"Для того, чтобы санкции были эффективными, мы, во-первых, планируем разработать четкие алгоритмы - введение санкций, присоединение к обязательным к выполнению санкций Совета Безопасности ООН, имплементация в национальное законодательство санкций Европейского Союза", - пишет Макеев.

Во-вторых, по его словам, в МИДе хотят разработать систему мониторинга эффективности санкций, которая должна позволить оперативно совершенствовать санкционные ограничения.

"В-третьих, уже подготовлены предложения о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы, предусматривающие привлечение юридических и физических лиц, нарушающих санкционные режимы, к административной или уголовной ответственности", - сообщил дипломат.

Четвертым пунктом он назвал создание открытого реестра санкций, в котором органы власти, а также украинские и иностранные компании смогут проверить, не находится ли их потенциальный контрагент под международными или украинскими санкциями.

"И, наконец, в-пятых: несмотря на то, что Украина имеет большой опыт борьбы за освобождение мз российского плена украинских политических заключенных, мы планируем создать в Украине, по образцу американского "Акта Магнитского", свой украинский "Акт Сенцова" - процедуру наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами тех иностранных должностных лиц, которые системно нарушают права человека, обвиняются в организации и заказе убийств, похищений, пытках и бесчеловечном обращении, в вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров", - отметил спецпредставитель.

Он также сообщил, что, находясь последние месяцы в диалоге с министерствами и ведомствами, парламентом и общественностью, в МИДе собрали ключевые предложения и поставили цель кодифицировать санкционное законодательство Украины, а если это предложение поддержат исполнительная и законодательная ветви власти - и образовать отдельную правительственную структуру, которая будет координировать национальную санкционную политику.

Напомним, накануне Европейский Совет продлил санкции, включая запрет на поездки и замораживание активов физических и юридических лиц, нарушивших территориальную целостность Украины, до 15 марта 2021 года.