На "зеленых" тарифах украинцы в августе сэкономили 600 млн гривен - Буславец

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В августе украинцы сэкономили 600 млн грн за счет снижения "зеленых" тарифов. Об этом во время брифинга журналистам заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент УНН.



Она уточнила, что такая экономия стала возможной благодаря меморандуму, подписанному между правительством и производителями возобновляемых источников энергии.

"Меморандум стал основой для разработки законопроекта об урегулировании вопросов, возникших в этой области. Закон действует с 1 августа, и уже показал положительные результаты. Наши потребители только за август смогли сэкономить 600 млн грн и даже немного больше", - рассказала она.

Буславец добавила, что по результатам двух декад августа государственное предприятие "Гарантированный покупатель" оплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 100% стоимости электроэнергии по "зеленому" тарифу.

"Такого не было в предыдущие месяцы. Я напомню, что оплата была на уровне до 5% определенные месяцы", - рассказала и.о. министра.

Напомним, Буславец в мае пообещала снизить "зеленые" тарифы. Она договорилась об их снижении с производителями "зеленой" электроэнергии, после чего Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект.