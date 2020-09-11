Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива - Буславец

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива. Об этом в ходе брифинга журналистам заявила в. о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент УНН.

"У нас на сегодня 3 млн тонн угля на складах, и это почти в три раза больше, чем было в прошлом и позапрошлом году. У нас 26 млрд кубометров газа в хранилищах, что дает нам уверенность в безопасности поставок энергоресурсов в период отопительного периода, - рассказала она.

Параллельно Министерство готовит электроэнергетическое и инфраструктурное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

"Я убеждена, что мы его пройдем устойчиво и без проблем", - заявила в. о. министра.