В центральной больнице Чернигова находится более 40 пациентов с COVID-19, или с подозрением - Минздрав

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Черниговской центральной районной больнице сейчас находится 42 пациента с COVID-19, или с подозрением. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я посетил центральную районную больницу в Чернигове. Эта больница определена как опорная больница для лечения больных COVID-19, сейчас там находится 42 пациента с подтвержденным диагнозом, или с подозрением. Пообщался с медицинскими работниками, непосредственно участвующими в лечении этих больных. Больница всем обеспечена, средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких, полностью разбавленный кислород", - рассказал Степанов.

По его словам, всего в Черниговской области 11 больниц, которые определены для лечения больных COVID-19, которые рассчитаны на 502 кровати, еще некоторые больницы в резерве.

Напомним, ранее Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что имеет вопросы к местной власти Чернигова из-за несоблюдения противоэпидемических мероприятий на местном рынке. Так, большинство продавцов и покупателей были на рынке без масок.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов посещает Чернигов с рабочим визитом.