Во Львове старые маршрутки заменят на современные электробусы - Садовый

КИЕВ. 11 сентября. УНН. За три года во Львове старые маршрутки будут полностью заменены на современные электробусы, сообщил мэр города Андрей Садовый на своей Facebook-странице, передает УНН.

"Мы закупаем много автобусов, трамваев и троллейбусов для городского АТП. Но белым пятном остаются старые желтые маршрутки частных перевозчиков. Все знаем в каком они состоянии. Поэтому вместе с бизнесом подписали меморандум о закупке новых современных электробусов, которые заменят старые маршрутки", - написал мэр Львова.

Садовый сообщил, что закупка 250 современных электробусов является существенным усилением для общественного транспорта Львова.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что улучшение модели пассажирских перевозок в Украине предусматривает замену маршруток качественным общественным транспортом и электробусами, а также легализацию такси.

Ранее УНН писал, что Европейский инвестиционный банк предоставит кредит в размере 12 млн евро на обновление трамвайного парка во Львове.

"Мы продолжаем работу по обновлению парков общественного транспорта в разных городах Украины в сотрудничестве с ЕИБ и местными властями. Уже подписаны первые договоры в Луцке, Харькове и Сумах на приобретение современных и удобных троллейбусов. На очереди - реализация проекта по закупке трамваев во Львове. Благодарен нашим партнерам за сотрудничество и поддержку. Современный наземный транспорт должен быть экологичным, комфортным и работать для людей!" - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.