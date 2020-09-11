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Зеленский и Дуда обсудили предстоящий визит президента Польши в Украину

Зеленский и Дуда обсудили предстоящий визит президента Польши в Украину

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел переговоры по видеосвязи с польским лидером Анжеем Дудой. Среди прочего, обсуждался запланированный визит последнего в Украину, а также ситуация в Беларуси. Об этом в Twitter сообщил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский, передает УНН.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда разговаривает с Президентом Украины Владимиром Зеленским, среди прочего, о ситуации в Беларуси, о планах официального визита Президента Польши в Украину", - написал Щерский.

Напомним, в начале месяца министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Польша Збигневом Рау. Собеседники, среди прочего, обсудили подготовку визита польского президента в Украину.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Беларусь, Анджей Дуда, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Дуда Анджей
Дуда Анджей
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