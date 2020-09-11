В Украине около 35% коек для больных COVID-19 обеспечены кислородом - Степанов

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Украине на сегодня около 35% коек, определенных для лечения больных COVID-19, обеспечены кислородом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день у нас около 35% коек обеспечены кислородом, мы еще в июне ставили задачу по доведению этого показателя до 80%. То есть 80% всех кроватей должны быть обеспечены кислородом. Мы говорим сейчас именно о больницах, определенных для лечения больных COVID-19", - рассказал Степанов.

Напомним, председателям областных государственных администраций была поставлена задача увеличить до 80% обеспечения в Украине кислородом коек, отведенных для больных COVID-19.



