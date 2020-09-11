МИД РФ заявил, что отказ подавать воду в аннексирован Крым - якобы "пагубная и для юга Украины"

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Намеренное введение, как считают в Кремле, Украиной “водной блокады” Крыма может расцениваться как якобы нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Она заявила, что право человека на воду — это обязательное условие для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, которое также неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания. “Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады (аннексированного РФ Крыма — ред.) может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных... в международных соглашениях”, — сказала она.

Среди таких документов Захарова перечислила Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, где среди прочего речь идет о праве на достаточное питание, свободу от голода и справедливое распределение мировых запасов продовольствия, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Она добавила, что РФ “делает все возможное для полного эффективного обеспечения россиянам” их прав человека, включая право на воду на захваченной украинской территории, чего Москва не признает.

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Захарова также решила заявить, что решение о “лишении Крыма пресной воды”, которое РФ рассматривает как якобы “коллективное наказание крымчан за свободный сознательный выбор”, губительно не только для полуострова, но якобы и “для южных регионов самой Украины”. “Если Республика Крым, которая воссоединилась с Россией (как называют в РФ захват полуострова — ред.), смогла постепенно адаптироваться к новым условиям, продолжая свое экономическое и социальное развитие, то граничащая с ней Херсонская область Украины оказалась перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угрозы. И все это еще раз свидетельствует о том, что в своем русофобском рвении киевский режим готов к любого рода авантюрам, вплоть до вредящих собственным национальным интересам и гражданам Украины”, — заявила представительница МИД РФ.

Ранее первый Президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал условие, при котором в аннексированный Крым могут восстановить подачу воды.