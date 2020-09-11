Мэрами ряда крупнейших городов Франции впервые стали женщины

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Париж, Марсель, Страсбург, Лилль и Нант. В пяти из десяти самых больших городов Франции по итогам второго тура муниципальных выборов в конце июня этого года победили женщины. В Марселе, а также в Безансоне, Биаррице, Периге и Пуатье женщины-мэры победили впервые в истории, передает УНН со ссылкой на сайт французской новостной радиостанции rfi.

Так, в Париже 61-летняя социалистка Анн Идальго, ставшая в 2014 году первой женщиной-мэром французской столицы, была переизбрана на свой пост с большим отрывом от двух своих соперниц. Кандидат от соцпартии получила 48,5% голосов.

В Лилле 69-летняя социалистка Мартин Обри едва сохранила свой пост, обойдя кандидата от партии “Европа Экология Зеленые” с перевесом в 227 голосов и получила 40%.

“Это уже четвертый и, как она сама пообещала, последний мандат градоначальника. Экс-глава Соцпартии Франции правит северным городом уже 19 лет — в 2001 году она стала первой женщиной-мэром Лилля”, — сказано в материале.

В Нанте сценарий муниципальных выборов был идентичен парижскому. 41-летняя социалистка Жоанна Роллан, в 2014 году ставшая первой женщиной-мэром города, была переизбрана на свой пост, опередив двух своих соперниц с результатом 59,67% голосов избирателей, отмечается в сообщении.

Кроме того, в Страсбурге 39-летняя юрист, представительница партии “Европа Экология Зеленые” Жанна Барсегян обошла соперника от правящей партии “Вперед, Республика”, набрав 41,71% голосов.

“СМИ называют ее победу „сюрпризом“. Избрание Барсегян также вписывается в контекст новой „зеленой волны“ во Франции, когда по итогам второго тура муниципальных выборов в ряде крупных городов победили представители зеленых”, — уточнется в статье.

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В Марселе, женщина — Мишель Рубирола — стала мером впервые в истории города. Ранее в течение 25 лет его мэром был представитель правоцентристской партии “Республиканцы” Жан-Клод Годен.

Голосование на должность городского главы проводили муниципальные советники, избранные в ходе второго тура муниципальных выборов. Рубиролу поддерживали “зеленые” и представители левых партий, которые образовали блок “Марсельская весна”.

63-летняя Рубирола, обращаясь к жителям, пообещала “положить конец кумовству, созданию политической клиентуры и правлению политических кланов в городе”.

Также, впервые женщины-мэры были избраны в Биаррице, Периге, Безансоне и Пуатье.

“В двух последних городах мэрами стали представительницы зеленых. В Пуатье 30-летняя Леонор Монкодюи обошла действующего мэра-социалиста Алена Клэя, набрав 42,83%. В Безансоне 60-летняя исследовательница-эколог Анн Виньо победила соперника от правой партии „Республиканцы“ с результатом 43,83%”, — сказано в материале.

Как сообщал УНН, уже известно о выдвижении по меньшей мере 7 женщин на руководящие должности городов и ОТГ на грядущих местных выборах в Украине.

Так, за кресло мэра столицы будет бороться победительница партийных праймериз “Слуги народа” Ирина Верещук.

За пост мэра в Хмельницком — Инна Ящук, в Кропивницком — Ольга Ковалева-Алокили, в Сумах — парламентарий Татьяна Рябуха, в Николаеве — Татьяна Домбровская, в Полтаве — Оксана Деркач.

Еще одна женщина будет претендовать на то, что возглавить Львовской ОТГ — Оксана Юринец.

Интересно, что в Киеве, например, эксперты прогнозируют выход во второй тур с Кличко — Ирины Верещук. Также о высоких шансах на победу женщины говорят и на мэрских выборах и в Николаеве.

Напомним, по словам эксперта по вопросам гендерного равенства Эллы Ламах, мировые тенденции показывают, что наступило время женщин-управленцев, которые могут вывести Украину из экономического кризиса быстрее мужчин.